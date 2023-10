Atalanta contro Genoa sarà anche Gasperini contro Gilardino.



Il match in programma domenica pomeriggio a Bergamo vedrà di fronte due tecnici molto diversi per età e credo tattico ma ugualmente importanti nella carriera dell'ex capitano rossoblù Mimmo Criscito: "Il mio primo allenatore contro l’ultimo - ha raccontato l'attuale tecnico delle giovanili del Grifone al Secolo XIX - Bella sfida, a entrambi sono legato da grandi ricordi. A Gasp devo tanto, grazie a lui sono arrivato fino alla Nazionale. E con Gila ho vissuto un’altra promozione in Serie A, indimenticabile. Il Gasp mi riportò a Genova dopo che alla Juve era andata male, mi diede fiducia in un momento molto difficile. Mi chiamò e quando riuscii a tornare lo vidi felice. Mi disse: 'vai e fa quello che sai fare'. Ho commesso altri errori ma da lui ho sempre sentito la fiducia. A chi lo definisce 'dittatore' dico solo che ci sono giocatori sconosciuti che grazie a lui sono diventati grandi giocatori. Il merito è suo, tutto suo".





Diverso ma ugualmente intenso il rapporto con Gilardino: "Conoscevo l’uomo e il giocatore. Dopo averlo avuto da tecnico, posso dire che da allenatore ha lo stesso valore della persona e del giocatore. Come Gasp è molto meticoloso nella preparazione delle partite. E alla squadra di quest’anno ha dato già una fisionomia ben definita. Quando l’avversario è più forte lo aspetta e riparte a 200 all’ora. E sa essere coraggioso anche contro le squadre top del campionato".