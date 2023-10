Atalanta-Genoa (domenica 22 ottobre con inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la nona giornata di campionato in Serie A dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali.



LE ULTIME - Contro la sua ex squadra Gasperini deve fare a meno di Koopmeiners oltre a El Bilal Touré. Dall'altra parte Gilardino non può contare sugli attaccanti Retegui e Messias oltre al portiere Martinez, squalificato dopo l'espulsione contro il Milan.



PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.



GENOA (4-5-1): Leali; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson. All. Gilardino.