Festeggiamenti con qualche nube. L'di Gian Piero, al centro delle cronache nell'ultima settimana per alcune dichiarazioni sul proprio futuro, torna in campo dopo la sosta per le nazionali,al Gewiss Stadium di Bergamo, nel: il tecnico orobico ritrova l'altra squadra della sua vita, ilora allenato dal suo ex calciatore Alberto, in una sfida amarcord che si tiene durante le celebrazioni per il 116° compleanno dei nerazzurri, alle quali è presente anche il co-presidente della Dea, l'americano Stephen Pagliuca, assieme alla famiglia Percassi. I padroni di casa sono sesti in classifica a quota 13, a -4 dal quarto posto, con due ko e un pari nelle ultime cinque (contro Fiorentina, Lazio e Juve), quindi non possono fallire il delicato appuntamento con una delle squadre più in forma del campionato, il Grifone sconfitto all'ultimo e con polemiche dal Milan ma reduce dal pari di Udine e dalla bella vittoria con la Roma, seppur abbia solo 8 punti. Gasperini non ha Koopmeiners ma recupera Scamacca dal 1' e lo affianca a De Ketelaere, mentre il Genoa punta su Gudmunsson e sull'ex Malinovskyi, ma deve fare ancora a meno del bomber Retegui, fermo per un fastidio al ginocchio, e di Strootman.Atalanta e Genoa hanno pareggiato in quattro delle ultime cinque sfide di Serie A (una vittoria dei bergamaschi nel periodo) e in particolare tre di questi pareggi sono arrivati con il punteggio di 0-0, inclusi i due incontri del campionato 2021/22. Nelle ultime 13 sfide in Serie A tra Atalanta e Genoa, il Grifone ha vinto soltanto in un’occasione (3-1 a Genova il 22 dicembre 2018, con autorete di Tolói, reti di Zapata, Lazovic e Piatek) – nelle altre 12 sfide nel parziale, quattro pareggi e otto successi nerazzurri. Il Genoa non vince a Bergamo nel massimo campionato dal 10 gennaio 2016 (2-0 con gol di Dzemaili e Pavoletti per la squadra allora allenata proprio da Gian Piero Gasperini): dopo quel successo ligure, tre vittorie della Dea seguite da tre pareggi. L’Atalanta ha collezionato tre clean sheets interni consecutivi in campionato e non arriva a quattro di fila in casa in Serie A da marzo 2017 (serie di cinque in quel caso) – in generale, considerando tutte le competizioni, la Dea ha chiuso quattro gare con la porta inviolata in casa, più di qualsiasi altra formazione di Serie A nella stagione 2023/24. In queste prime otto giornate di campionato, il Genoa è l’unica squadra che non ha mai ripetuto lo stesso risultato in due partite consecutive: per i liguri due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, tra cui quella contro il Milan nell’ultimo turno. Il Genoa ha subito il 50% dei gol in questo campionato dal 76’ in poi (sei su 12): record negativo in percentuale del torneo e record in assoluto condiviso con la Salernitana (a sei anche i granata) – di queste sei reti ben tre sono costate la sconfitta: Radonjic (Torino), Oudin (Lecce), Pulisic (Milan). L’Atalanta conta 11 marcatori differenti considerando tutte le competizioni 2023/24: tra le squadre dei maggiori cinque tornei europei in corso hanno fatto meglio finora soltanto Barcellona, Fiorentina e Lipsia (tutte a 12). Alberto Gilardino è stato allenato da Gian Piero Gasperini nella sua esperienza al Genoa da giocatore: 14 gol in 30 presenze di Serie A nella stagione 2013/14, con una media reti di 0.47 (solo con due allenatori, Carmignani e Prandelli, Gilardino ha tenuto una media più alta tra quelli che lo hanno allenato almeno per tre gare nel massimo torneo). Gianluca Scamacca è un ex della partita (26 gare nel campionato 2020/21 con la maglia del Genoa con otto gol segnati); nell’unica sfida di Serie A, al Grifone ha siglato una delle sue cinque doppiette nel massimo torneo (due reti in Genoa-Sassuolo 2-2, del 17 ottobre 2021). Grande ex della partita anche Ruslan Malinovskyi, che con l’Atalanta di Gasperini ha collezionato 30 reti e 25 assist in 143 presenze complessive considerando tutte le competizioni: nel suo periodo in nerazzurro, l’ucraino è stato il centrocampista dei bergamaschi che ha preso parte a più gol (55 appunto): in generale meno soltanto di Zapata e Muriel.Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Lookman, Scamacca.Leali; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Haps; Ekuban, Gudmundsson.