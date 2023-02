Per la gara contro il Lecce, nonostante il peso dell'avversaria e l'ora della partita (lunch match delle 12.30), i tifosi dell'Atalanta hanno risposto in massa presente. Dopo le goleade con Salernitana e Spezia e il 2-0 sulla Samp, la squadra bergamasca cerca la quarta vittoria stagionale tra le mura amiche: stadio sold-out, rimangono solo 14 posti in tribuna centrale e 68 in tribuna d'onore.



Non solo, in occasione della gara nel week-end di Carnevale, presso la farmacia dello stadio ‘Neo Apotek’, in viale Giulio Cesare, 16, sarà attivo il servizio di Trucca Bimbi dalle 9.30 alle 12, per colorare il volto di nerazzurro.