Davide Ghislandi, il terzino destro classe 2001 che ha esordito in prima squadra con l'Atalanta nella gara di mercoledì sera contro il Crotone, è uscito zoppicante dopo un contrasto di gioco nel corso del match di Primavera che la Dea ha perso sul campo del Genoa. Il nuovo gioiello di Percassi secondo Gazzetta.it potrebbe essere il nuovo Hateboer di casa Atalanta, ora che l'olandese è fermo almeno fino ad aprile per un problema al metatarso.



IL CV DI GHISLANDI- Davide Ghislandi ha infatti alle spalle una lunga serie di apparizioni con le nazionali giovanili azzurre, dall’Under 16 nel 2016 allo stage di settembre con l’Under 20, e due scudetti con l’Atalanta Primavera. Grazie alla sua personalità si è fatto notare agli occhi del tecnico Gian Piero Gasperini, che apprezza la sua corsa e la resistenza fuori dal comune, unite a una gran voglia di lavorare che gli permetterà di divenire, secondo la rosea, un ottimo quinto di centrocampo.



GHISLANDI KO- Purtroppo al 22′ della ripresa della gara del campionato Primavera che l'Atalanta ha giocato oggi alle 13 contro il Genoa, Ghislandi si è scontrato con Dumbravanu rialzandosi da terra vistosamente zoppicante e, purtroppo, dopo poco è stato costretto ad abbandonare il campo lasciando il posto a De Nipoti. L’infortunio di Ghislandi sarebbe una brutta tegola per Brambilla e Gasperini, che l’aveva appena fatto esordire in Serie A e adesso attende notizie.