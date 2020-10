Dopo la pesante sconfitta rimediata nel match di ieri pomeriggio contro la Sampdoria (persa 1-3 dall'Atalanta), i nerazzurri di mister Gian Piero Gasperini questa mattina si sono rimessi subito al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia.



SQUADRA DIVISA- Dopodomani infatti, martedì 27 ottobre alle 21, al Gewiss Stadium si giocherà il secondo match di UEFA Champions League contro l’Ajax. Come riferisce il canale ufficiale Atalanta.it, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita con la Sampdoria, terapie invece per Marten de Roon che ha rimediato un fastidio all'adduttore.



IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA- Domani, lunedì 26 ottobre, al Centro Bortolotti di Zingonia alle 13.30 si terrà la conferenza stampa a cui parteciperanno Gian Piero Gasperini e Hans Hateboer, seguita in remoto dai giornalisti. Alle 15.30 è invece in programma l’allenamento a porte chiuse, inaccessibile anche ai media.