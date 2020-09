Nessuna domenica di riposo, l'Atalanta questa mattina ha raggiunto Josip Ilicic a Zingonia per prepararsi alla sfida più importante, il recupero della prima giornata contro la Lazio, di scena mercoledì alle 20.45 all'Olimpico.



TEST CON LA PRIMAVERA- Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, i nerazzurri, in base al differente minutaggio di ognuno nella gara contro il Torino, hanno giocato una partita di allenamento con la Primavera, reduce dalla vittoria a Milano contro il Milan. Hanno invece continuato a lavorare a parte i 4 indisponibili, che stanno recuperando dagli infortuni: Gollini, Miranchuk, Pessina e Piccini.



IL PROGRAMMA- Domani, sempre al Centro Bortolotti di Zingonia, mister Gasperini dirigerà una seduta pomeridiana a porte chiuse.