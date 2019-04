Duvan Zapata ha fatto infuriare Gian Piero Gasperini. Il colombiano doveva uscire sul 4-1 della sfida col Bologna perché diffidato, ma un minuto prima del cambio (sarebbe entrato Barrow al suo posto) si è fatto ammonire per un controllo di mano. Duvan così sarà squalificato per Inter-Atalanta di domenica. Dopo il giallo, Gasperini ha cambiato idea: Zapata è rimasto in campo e al suo posto è uscito l’altro diffidato, Ilicic. Gomez, anche lui in diffida, era uscito a fine primo tempo.