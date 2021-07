Questione di giorni e il futuro dell'attaccante dell'Atalanta Sam Lammers sarà deciso: bagagli già fatti, sicuramente la prossima meta dell'olandese sarà lontano da Bergamo-dove ha trovato poco spazio dietro a Muriel e Zapata-ma sempre in Italia.



In pole il Genoa, che sta accelerando le pratiche per chiudere l'affare nei prossimi giorni e avere il giocatore in ritiro il prima possibile. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossoblù si è allontanato infatti dall'altro obiettivo,Vladyslav Supryaga, per puntare solo su Lammers, monitorato da mesi dal tecnico Davide Ballardini, a cui piace particolarmente il classe 1997. Giorni decisivi per la fumata bianca.