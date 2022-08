Hateboer, Maehle, Soppy, Zappacosta, Zortea e...Sosa? L'arrivo del croato classe 1998, il sesto nel pacchetto esterni dell'Atalanta, si sbloccherà solo in caso di cessione di una delle ali oggi in forza a Bergamo, per non creare troppo assembramento sulle fasce.



Per Hateboer e Maehle però non ci sono ancora offerte concrete, anche se Nottingham Forest e Tottenham avevano bussato alla porta per l'olandese. L'alternativa a Sosa, tra l'altro, è proprio un esterno del Tottenham: Sergio Reguilón, monitorato anche dalla Lazio e dal Fulham.