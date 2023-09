Nel sorteggio al Grimaldi Forum di Monaco i nerazzurri testa di serie hanno pescato lo Sporting Lisbona allenato da Rúben Amorim dalla prima fascia, lo Sturm Graz allenato da Christian Ilzer dalla terza fascia e i polacchi del Raków Częstochowa guidati da Dawid Szwarga dalla quarta.Ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dell'Atalanta.Adán; Diomande, Coates, Gonçalo Inacío; Esgaio; Hjulmand, Morita, Santos; Gonçalves, Gyökeres, Paulinho.Pedro Gonçalves. Qualità, personalità, gol dai 40 metri, è lui la gemma dello Sporting. Il 25enne la scorsa stagione ha segnato 20 reti e messo a referto 15 assist.Lo Sporting è arrivato al quarto posto nello scorso campionato. Ad aprile ha affrontato la Juve, pareggiando 1-1 e perdendo 1-0, nei quarti di finale di Europa League.Il 2 e 16 marzo del 1988 l’Atalanta si confrontò con lo Sporting in Coppa delle Coppe: in casa batterono 2-0 i portoghesi, mentre al ritorno a Lisbona fu 1-1, con il gol di Cantarutti che spalancò ai nerazzurri le porte della semifinale di Coppa delle Coppe col Malines, indimenticabile nel cuore di tutti i tifosi.Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante; Stankovic, Kiteishvili; Bøving, Teixeira, Prass; Wlodarkzyk.Era Højlund, che ha fatto le fortune dell’Atalanta. Ora può essere il nuovo arrivo Szymon Wlodarczyk, punta centrale classe 2003 con già all’attivo 4 gol in 5 partite in Bundesliga.Il Salisburgo ha vinto la scorsa edizione della Bundesliga austriaca proprio dietro allo Sturm Graz. L’anno scorso ha sfidato la Lazio nella fase a gironi di Europa League pareggiando 0-0 e 2-2.Non ci sono precedenti.Kovacevic; Kovacevic, Arsenic, Rundic; Tudor, Berggren, Papanikolaou, Sorescu; Cebula, Kochergin; Piasecki.Fabian Piasecki, punta centrale 28enne che sa fare anche l’ala all’occasione e in carriera ha segnato 64 gol.Ha vinto il campionato polacco ma è uscito ai playoff di Champions contro il Copenaghen (0-1 e 1-1).Non ci sono precedenti.