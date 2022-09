L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è attualmente decimata, a Zingonia, per via dei tanti calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Il tecnico nerazzurro ha diretto oggi una seduta di allenamento integrando il numero con alcuni calciatori della 'Primavera': adesso tre giorni di riposo per l'organico, che si ritroverà martedì pomeriggio al 'Centro Bortolotti' per riprendere la preparazione, in vista della sfida interna con la Fiorentina (ore 18,00) di domenica 2 ottobre.