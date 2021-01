Il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini non è per niente contento dello 0-0 ottenuto contro il Genoa: la sua porta non è stata inviolata ma la squadra ha perso 2 punti importanti per la classifica. "Penso che quello di stasera non sia un punto guadagnato ma piuttosto siano due punti persi. Nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato, abbiamo sempre attaccato e io non ho fatto niente se non toccare due palloni coi piedi. C’è un po’ di rammarico per questo pareggio arrivato dopo tanti risultati positivi, ma questo non deve condizionarci”, ha svelato a Sky.



TESTA ALL'UDINESE- “Quando il Genoa viene qui fa sempre delle grandi gare. Oggi hanno giocato in maniera tosta, hanno perso tempo, facendo quelle cose che fanno le squadre che si devono salvare. Non siamo riusciti a finalizzare, ma la squadra ha dimostrato di esserci, come sempre. Continuiamo così. Dobbiamo pensare già alla gara di mercoledì contro l’Udinese“.