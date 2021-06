Un'opera di mediazione da parte degli amici ed ex colleghi all'Atalanta Gianluca Mancini e Bryan Cristante: secondo il Corriere dello Sport, il portiere nerazzurro Pierluigi Gollini avrebbe chiesto-scherzosamente- ai due giallorossi di spendere una buona parola su di lui con Tiago Pinto, desideroso di approdare alla Roma.



IDEA FLORENZI- Secondo quanto appreso dalla redazione, nella trattativa con i bergamaschi Mourinho potrebbe inserire l'ex capitano della Roma Alessandro Florenzi, vecchio pallino dell'entourage nerazzurro che vuole rinforzare la fascia destra. Uno scambio di pedine, quindi, ma il club di Percassi chiede anche 7 milioni di euro.



OSPINA LOW COST- Per sostituire Gollini, restano tre nomi sulla porta: Cragno e Musso, preferiti di gran lunga a Ospina per cui, come riporta anche La Gazzetta dello Sport, l’area sportiva nerazzurra sarebbe disposta a offrire solo un semplice indennizzo, assestabile attorno ai 2 milioni di euro.