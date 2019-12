Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 3-0 contro lo Shakhtar, che è valsa la qualificazione agli ottavi di Champions: "È stata una partita incredibile, siamo felicissimi e stanchissimi. Una gioia difficile da descrivere. Si era messa malissimo dopo la sconfitta di Manchester, ci davano per morti ma c'eravamo detti di arrivare a quest'ultima partita con la qualificazione ancora in ballo. Abbiamo fatto qualcosa di spettacolare, una serata magica. Avevamo fatto un bel casino nelle prime tre partite, a Manchester abbiamo preso una batosta ma quella sconfitta non ci ha fatto mancare certezze sia come collettivo che come singoli. Non ci siamo scomposti e abbiamo capito di poter competere ad alti livelli, ma bisognava dare qualcosa di più".



PER LA CITTA' - "Pesa tanto, per Bergamo è una cosa unica, storica. Il legame con la città e i tifosi è raro. Siamo felici di questo traguardo, è un premio per il gruppo e la società. Siamo orgogliosi e felicissimi".