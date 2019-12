Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, esulta sui social dopo il passaggio del turno in Champions: "Poche parole, perché difficilmente riuscirei a trovare quelle giuste. Da qualche anno siamo protagonisti di un sogno unico; imprese su imprese. Un sogno per noi, per la nostra gente. E per Bergamo. È uno scambio di emozioni continue. Noi sul campo, voi sugli spalti, in città, o in aeroporto. Molti ci davano per spacciati. Ed invece abbiamo fatto la storia dell’Atalanta . Questo gruppo ha un DNA unico. Avevamo un risultato, e lo abbiamo ottenuto. Con forza, coraggio e convinzione. L’atmosfera era magica, la serata sarà da ricordare. Per sempre. Ed il sogno continua...".