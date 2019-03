Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, parla a Sky Sport nell'intervallo della gara contro la Fiorentina: "Forse la parata più difficile è stata quella di piede su Chiesa. Abbiamo visto però in Coppa Italia che sono imprevedibili quindi dobbiamo continuare. Anche a Firenze eravamo partiti bene e non l'abbiamo portata a casa. Meglio Gollini o Lafont? Non spetta a me dirlo".