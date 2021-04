Sembra passata una vita intera dal rigore parato dal portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini, allora all'apice della forma, a Cristiano Ronaldo nella gara d'andata contro la Juve, che fermò grazie anche a due interventi da 10 e Lode su Alvaro Morata.



UP/DOWN- Era il16 dicembre dell'anno passato: due mesi e mezzo più tardi però è iniziato il lento declino del rapper di Poggio Renatico, scalzato fino a metà marzo dal secondo Marco Sportiello, ritenuto più in forma da mister Gasperini.



MERCATO TRA I PALI- Per questo, anche se adesso è tornato al primo posto nelle gerarchie dell'Atalanta, Tuttosport si chiede cosa succederà a Gollini con l'apertura del mercato: il portiere infatti piace molto a Milan e Roma, ma non vorrebbe mai scaldare la panca, mentre l’Atalanta sta già sondando papabili sostituti tra Juan Musso, Alessio Cragno e Mattia Perin. Con un occhio di riguardo a Marco Carnesecchi, che si sta facendo le ossa tra Cremonese e Under 21, ma è di proprietà della Dea e piace molto all'ambiente.