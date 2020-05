Durante una delle tante dirette Instagram, il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini svela un retroscena di mercato di qualche anno fa: "Non volevo lasciare il Verona, ma il club doveva fare cassa. La Juventus mi voleva, ma ho preferito andare all'Aston Villa. E' un grande società e decisi di andare li. Ma, alla fine, non è andata come speravo".