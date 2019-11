Si è preso la scena e non ha intenzione di mollarla. Pierluigi Gollini sta vivendo il momento più alto della sua carriera che ha visto già delle tappe importanti. La formazione , da giovanissimo, nel settore giovanile del Manchester United, l'esperienza in un campionato difficile come la Championship nell'Aston Villa. Adesso ha conquistato la fiducia incondizionata di Gasperini e dell'Atalanta che è al lavoro per blindarlo. Perché gli occhi della Juventus sono un segnale da non sottovalutare. Gollini che ha stregato anche il c.t Mancini e si gioca, con Meret, un posto per il prossimo Europeo.