Il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini ha svelato a La Gazzetta dello Sport la sua volontà di rimanere a Bergamo, città alla quale si sente appartenere, nonostante le tante voci di mercato: “Essere apprezzato fa certamente piacere, ma io sono molto legato alla famiglia Atalanta. Non scelgo fra Italia e Inghilterra, scelgo Bergamo. E’ la cosa più giusta e quella che sento. Poi pensare ad altro sarebbe una mancanza di rispetto per l’Atalanta”.



EURO 2021- “Pensavo di avere buone possibilità, ma quel traguardo lo vedo come prima. La concorrenza è molta e ci sarà da lavorare”.



INFORTUNIO- “Durante la rifinitura della vigilia di Champions ho picchiato il mignolo. Mi faceva male e l’ho sistemato io, ma si è gonfiato. Ho sperato di recuperare, ma non ce l’ho fatta”.



RIPARTENZA- “Ci sentiamo un po’ a rischio. Personalmente sono combattuto fra la voglia di giocare, la consapevolezza dell’importanza del nostro sport a livello economico e il dubbio che sia egoistico pensare solo a me stesso”.



CHAMPIONS LEAGUE- “Sarebbe anomalo giocare in uno stadio vuoto, magari in campo neutro. Perderebbe quella magia che aveva, pur avendo comunque molto prestigio”.