Atalanta in campo verso la trasferta sul campo del Torino. Di seguito il report di giornata: "Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento in vista della gara d'anticipo contro il Torino, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino sabato alle 15. Il programma della seduta prevedeva lavoro in palestra, tecnica, tattica e partitelle su campo ridotto. Gomez e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati".