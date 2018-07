Alejando 'Papu' Gomez, fantasista dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "È strano lavorare senza sapere le date ufficiali della nostra Europa League. Non solo per noi, ma anche per tutti coloro che si occupano della logistica. Noi siamo sereni, stiamo facendo un grande ritiro. Vogliamo migliorare ancora, soprattutto in Europa, mentre in campionato darà molto difficile confermarsi ancora ma vogliamo farlo".



SU ZAPATA - "Il mercato è ottimo, soprattutto perché non è facile trattare i giocatori. L'acquisto del colombiano è molto positivo e dimostra che la società vuole migliorare ancora. Esultanza? Preparemo qualcosa insieme".



SU GASPERINI - "Non molla mai, dà sempre il massimo e il suo lavoro è fondamentale per la nostra squadra. Abbiamo visto anche al Mondiale: i fenomeni non bastano a vincere le partite".



SU CRISTIANO RONALDO - "Non ho mai battuto la Juventus da quando sono in Italia e adesso sarà ancora più difficile. Il suo arrivo farà bene a tutto il calcio italiano era l'ora che tornassero in Serie A i grandissimi calciatori".



SUL FUTURO - "Personalmente sto bene, per quel che riguarda il mercato ormai sono abituato. Il mio procuratore lavorerà insieme alla società e vedremo cosa succederà. Ribadisco che a Bergamo sto benissimo e la ritengo casa mia. Devo però essere onesto e non posso dire che resterò al 100%".