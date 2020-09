Alejandro Gomez, capitano dell'Atalanta, nella rosa ideale dell'ultima Champions League, parla a atalanta.it nel giorno del raduno nerazzurro: "Sarà dura, ma l’obiettivo è chiaro: fare meglio. E penso ai tifosi: vogliamo farli godere. Io tra i migliori in Europa? Una soddisfazione enorme. Ringrazio lo staff e i miei compagni, mi hanno aiutato a essere al top, sia nella forma fisica che tecnicamente. La mia miglior partita dell’anno scorso? Contro la Dinamo Zagabria, a Milano".



SULLA VACANZA - "Sono abbronzato, come il mister (se la ride, ndr). Mi sono riposato, ne avevo bisogno. In Argentina parlano tantissimo di noi: per il gioco, per i gol... Fino a pochi anni fa l’obiettivo era la salvezza, oggi ci ritroviamo a giocare la Champions".