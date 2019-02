Atalanta in campo verso l'Atalanta. Questo il racconto della seduta odierna: "Prima squadra al lavoro a Zingonia in vista di Torino-Atalanta, in programma sabato alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. Questo pomeriggio mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento che prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto. Gomez e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzato".