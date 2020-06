Buone notizie in casa Atalanta in vista della ripresa contro la Lazio: si sono allenati in gruppo sia Gomez che Palomino, a parte settimana scorsa per dei fastidi muscolari. Questo il report ufficiale: "Continua la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della ripresa del campionato. Mister Gian Piero Gasperini oggi ha diretto una seduta al mattino. Czyborra ha svolto un allenamento differenziato.



I nerazzurri torneranno al lavoro domani, sempre a Zingonia. Domenica alle 19.30 si tornerà ufficialmente in campo al Gewiss Stadium contro il Sassuolo nel recupero della 25ª giornata della Serie A TIM 2019-20".