Papu Gomez, attaccante e capitano dell'Atalanta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida col Napoli di lunedì, facendo il punto sulla situazione dei nerazzurri dopo la sconfitta contro l'Empoli: "Non ho ancora capito cosa sia successo, è stata una partita folle. 1-0 per noi, l'Empoli che sbaglia un rigore, poi avanti di due gol e ci facciamo rimontare. Il cambio Zapata-Pasalic ha tolto profondità e siamo calati fisicamente, abbiamo smesso di aggredire. Che è la nostra forza. Gasperini dice che non siamo da Europa? Sono stufo di sentire certi discorsi, non ha senso farli adesso, ne riparliamo a marzo".



DAL PAPU A ILICIC - "Ho avuto un inizio strepitoso, poi sono calato come tutta la squadra. Ne abbiamo vinte quattro di fila e ci siamo ripresi. Ho fatto 16 gol con la migliore Atalanta di tutti i tempi, è quasi impossibile ripetersi, anche perché io non ho mai segnato tanto. Ho sempre dato la priorità agli assist. L'espulsione di Josip? Può accadere di perdere la testa, ma ora sta bene e si è ripreso dopo l'infezione batterica. A 30 anni e al quinto campionato, sento di avere una grande responsabilità, cerco di dare consigli ai giovani, anche se loro non me li chiedono. Li vorrei più vivaci, più ribelli. Non urlo? Non mi piace attirare l'attenzione o fare il fenomeno, certe cose preferisco dirle in privato, non davanti a tutti. Se tirerò ancora rigori? Ne ho sbagliati quattro di fila tra campionato, coppa Italia ed Europa League. Può bastare. Per Kolarov i tifosi non capiscono di calcio? Ha sbagliato: molti hanno giocato a pallone, leggono, imparano. E criticano".