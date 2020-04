In una diretta sulla pagina Facebook del Perform fitness center di Bergamo, assieme all’ex compagno di squadra Andrea Petagna, il Papu Gomez ha parlato della possibilità di ritornare in campo in estate: “Sarà difficile, se si dovesse tornare, allenarsi sotto il sole di giugno, perché non siamo abituati. Quando riprenderemo a lavorare sul campo, dopo mesi senza neanche una partitella, sarà molto dura. Per noi calciatori è difficile regolarsi con l’alimentazione, restando sempre al chiuso viene la tentazione di aprire il frigorifero ogni dieci minuti”.