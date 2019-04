Queste le parole di Alejandro 'El Papu' Gomez, attaccante dell'Atalanta, nel pre-partita della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Speriamo sia una partita aperta. Cercheremo di far gol. Il match di andata non dice niente, noi tenteremo come sempre di attaccare e vincere. La vittoria a Napoli in campionato ci ha dato grande carica, sappiamo di essere forti e che dobbiamo lottare al massimo per i nostri obiettivi."