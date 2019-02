Il Papu Gomez è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in rimonta dell'Atalanta sulla SPAL: "La SPAL ha complicato la vita anche a tutte le altre squadre, è una squadra che mi piace molto, ha un'idea di gioco e sa quello che fa. Sapevamo che oggi sarebbe stata dura, si è visto un secondo tempo con la solita Atalanta e siamo contenti. Cosa abbiamo in questo momento? Un po' tutto, la mentalità, un po' perché siamo consapevoli di cosa ci giochiamo, anche le gambe, perché stiamo lavorando tanto. È difficile giocare in questo campo in queste condizioni, dispiace dirlo, è pesante, speriamo possa migliorare. Mi diverto, ma spendo tante energie, vado a prendere la palla dietro. Tocco tante palle, ne perdo qualcuna per rischiare, ma così faccio giocare meglio Zapata e Ilicic. Preferisco la Champions, sarebbe un sogno. Siamo lì, siamo consapevoli del sogno che abbiamo, il nostro obiettivo è l'Europa League, se arrivasse l'altra non sarebbe male".