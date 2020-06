Il capitano dell'Atalanta Alejandro Gomez parla a Sky Sport dopo il successo in rimonta sulla Lazio: "Da qualche anno dobbiamo prendere il ritmo nei primo minuti, contro il Sassuolo abbiamo sofferto e la qualità della Lazio non perdona. Rimonte però ne abbiamo sempre fatte, quindi ero tranquillo. Loro non giocavano da tanto tempo, era la loro prima partita e non era facile. Noi abbiamo dimostrato che il nostro modo di giocare ci porta a segnare. Oggi però è stata molto dura, non ce la facevo più per i crampi, ma dovevo aiutare i compagni. Possiamo fare più del secondo posto? Non possiamo mollare, continuando così non si sa mai: magari nelle ultime possiamo puntare a qualcosa di più importante".