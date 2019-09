El Papu Gomez, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Roma Tv nell'immediata vigilia della sfida tra la Roma e gli orobici: "Dove possiamo arrivare? Il nostro grado di ambizione lo vedremo più avanti, adesso è appena iniziato il campionato. Dobbiamo vincere e fare punti e non lasciare da parte il campionato solo perché abbiamo la Champions League. Sfida Champions? Vedremo cosa farà la Roma, ma sappiamo che è una squadra forte soprattutto in attacco: per noi sarà importante misurare le forza visto che dobbiamo affrontare lo Shakhtar, che gioca in modo simile”.