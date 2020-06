Le tre settimane di preparazione al recupero della 25esima giornata di Serie A contro il Sassuolo- domenica 21 giugno alle 19.30- per l'Atalanta sono un'altalena costante di KO e recuperi repentini. Dopo che il centrocampista olandese Marten de Roon nei giorni scorsi era stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare più fastidioso del previsto, al suo rientro è toccato al capitano della Dea Papu Gomez lasciare il gruppo: leggero affaticamento muscolare alla coscia.



OUT MALINOVSKYI- Niente di grave, il numero 10 nerazzurro si è fermato solo ieri e oggi è già tornato in gruppo nel corso della seduta pomeridiana a Zingonia. Ecco però che per uno che rientra ce ne è un altro che esce, costretto a lavorare a parte: è il caso di Ruslan Malinovskyi, alle prese con un affaticamento ai flessori.