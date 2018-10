Il capitano dell'Atalanta Alejandro Gomez ha parlato del momento della sua squadra in un'intervista a Sky Sport 24: "Ora affrontiamo tante squadre che hanno bisogno di punti, esattamente come noi. Dobbiamo però provare a fare risultati positivi per aggiungere dei punti e migliorare la nostra classifica. I gol? Fare due gol nelle ultime partite è decisamente poco. Calcerò il prossimo rigore? Non lo so, devo continuare a migliorare, perché gli ultimi li ho calciati male e ho sbagliato. Non so se il mister mi darà questa fiducia o se li tirerà qualcun altro. La motivazione più grande per questa squadra era giocare l'Europa League, ci siamo preparati per questo e quando perdi una motivazione così grande allora arriva una delusione altrettanto grande. Speriamo adesso di iniziare a riprenderci perché la classifica non è buona e ovviamente questo è un rischio".