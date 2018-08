Alejandro Gomez, attaccante dell'Atalanta, analizza a Sky Sport la vittoria sul Sarajevo: "Oggi il pallone ci ha aiutato, è molto diverso da quello che si usa in Serie A e negli allenamenti di questi giorni ho provato più volte il tiro da fuori. Siamo stati bravi a restare sempre concentrati, siamo rimasti sempre sul pezzo e abbiamo provato a fare sempre gol. Siamo in piena preparazione, non è facile organizzarci anche perché queste partite sono importanti per arrivare ai gironi".