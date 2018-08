Serata da sogno per il Papu Gomez, autore di due gol e due assist nel 4-0 dell'Atalanta al Frosinone. Ecco le sue parole a Sky Sport nel post partita: "Ci mancava il nostro stadio, visto che in Europa giochiamo a Reggio Emilia. Siamo davvero molto contenti per questa vittoria. Negli ultimi anni abbiamo fatto un po' di fatica a cominciare, adesso cominciando prima stiamo meglio dal punto di vista fisico. Oggi ho raggiunto i cinquanta gol in Serie A, era uno obiettivo molto importante per me".



SUL COPENAGHEN - "L'obiettivo è quello di entrare nei gironi di Europa League. Loro sono organizzati, ovviamente hanno qualità, ma speriamo di vincere".



SUL MERCATO - "Questa società ha fatto cose straordinarie nelle ultime stagioni, non possiamo chiedere nulla. Tutti vogliamo i migliori giocatori, a volte si può e a volte no. Il mercato è un po' folle, ma l'Atalanta ha una grande squadra".



SULLA FASCIA DA CAPITANO - "Non è che non ho rispettato le regole, era davvero troppo grande. Speriamo la prossima volta sia più piccola".