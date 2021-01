il 26 novembre 2020, all'indomani della morte del grande Maradona,il 2-0 inflitto al Liverpool e il migliore giocatore in squadra. Sì, proprio lui,anima della Dea da sette anni, che anche in quell'occasione si distinse, musa ispiratrice di gol pesantissimi. Se gli aveste detto quel giorno che sei decadi più tardi avrebbe preso un volo per, non ci avrebbe creduto. Anzi,Perché nel giorno più luminoso di gennaio che, guarda i casi della vita, coincide proprio con il compleanno di, unavvolge l'aeroporto di Orio al Serio. E non perché la zona arancione consente ancora pochi movimenti: tra le valige caricate sotto casa, il pit-stop per salutare il presidente Antonio Percassi, e l'arrivo allo scalo dove lo attende un volo privato diretto a Siviglia,Nessuno striscione, nessun saluto, nessun grazie da parte di chi è solito applaudire e far le cose in grande anche dopo pesanti sconfitte. I tifosi bergamaschi, delusi dal suo comportamento, non vogliono dirgli grazie ma nemmeno prenderlo a male parole.pensando solo alla gara di Coppa Italia di domani.Contro la Lazio, proprio, all'Olimpico, lo scorso 30 settembre. Ma erano altri tempi...tempi nei quali il tuttocampista programmava ancora il suo futuro a Bergamo, tra nuove attività imprenditoriali ee i tifosi ad acclamarlo per le strade, a dedicargli pizze e piadine, a intonare sui divani 'Baila como el Papu'.Ma certe uscite sui social, tra foto con agenti ecol Real, ai bergamaschi orgogliosi e affezionati proprio non sono andate giù. Comesulle sue labbra e la mancata esultanza con i compagni al gol del pari di Freuler contro i bianconeri. Le foto insieme a, quelle le avevano pure comprese, prima che il folletto argentino scegliesse di cancellarle. Su Instagrame tanti altri ex compagni: tutti rimossi a parte Caldara, Gosens, Pasalic e pochi altri."I tifosi mi mancheranno tanto, Bergamo è nel mio cuore, è la mia città. Ci rivedremo presto..", ha detto prima di imbarcarsi sul volo charter. Chissà, dopo la firma spagnola potrebbe anche svelare la sua versione dei fatti, ma i tifosi probabilmente staranno già pensando alla seconda delle sfide contro la Lazio. Di certo,c'è tanta burocrazia da sistemare, imprese da affidare, i figli da portare a scuola fino a giugno.. Allora, chissà...