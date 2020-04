parla a L'Eco di Bergamo della situazione drammatica che sta vivendo a Bergamo a causa del Coronavirus e dei suoi sogni per la Champions e la Nazionale: "per me, e credo anche per i miei compagni, è stato il momento più alto della carriera. PoiSono passato da uno dei momenti più belli a uno di quelli più brutti mai vissuti: due cose del genere nel giro di poche ore rappresentano un’emozione che non posso neanche descrivere. Tutto così assurdo che mi mancano le parole”.“Se sei ai quarti, vuoi andare avanti: ci proveremo.anche se i numeri sono in calo. Potremo giocare solo quando sarà garantita la sicurezza di giocatori, staff e tutte le persone che partecipano a una partita. Difficile fare previsioni ora: non so se sarà possibile riprendere nel giro di qualche settimana o mese. Di sicuro, dovremmo giocare senza pubblico e le condizioni sarebbero molto diverse:“Non posso immaginare cosa succederà se il calcio si fermerà.ma non sarebbe giusto per le squadre che stanno lottando con noi o per quelle che rincorrono qualche altro obiettivo. Mancano 12-13 partite, non due. Ialmeno potremmo meritarci la Champions senza che nessuno possa mettere in discussione il risultato”.“Da un lato un male che Euro 2020 sia slittata di un anno, perché sMa ora ho un anno in più per dimostrare di valere la Nazionale”.