Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, è intervenuto a Sky Sport per commentare il pareggio contro il Torino e la rimonta subita da 3-0 a 3-3: "La gara era quasi vinta, è un brutto segnale. Non puoi permetterti di buttare via una partita così se vuoi andare in Champions. Ma è successo e vuol dire che qualcosa non va. Non credo che sia una questione di stanchezza, perché fisicamente stiamo bene. Penso che ci siano stati altri fattori, tra cui le troppe disattenzioni".



COPPA ITALIA - "Non sarà semplice, lo 0-0 è un risultato pericoloso. Abbiamo dominato la gara dell'andata e non sarà facile ripetersi, per questo fatico a dire che siamo favoriti. La Coppa Italia è particolare ed è la strada più breve per vincere qualcosa: se battiamo il Napoli siamo in finale e avremo questa possibilità. Un giocatore vuole sempre vincere un trofeo, la Champions League e la Serie A sono più lunghe e difficili. Se mercoledì passiamo il turno, l'obiettivo sarà sicuramente quello di vincere la Coppa Italia".