Robing Gosens, laterale dell'Atalanta, seguito dal Milan, parla a la Gazzetta dello Sport: "Qualificazione in Champions? Non vedo tante squadre superiori ma restiamo concentrati sull'Europa League, torneo bellissimo che abbiamo vissuto alla grande negli ultimi anni. Tornarci sarebbe il massimo. In campionato il pericolo maggiore per noi forse è la Lazio, ma sono tutte lì: l'Inter, per esempio, ha 6 punti in più di noi. Prenderla non è impossibile, ciò che conta è essere consapevoli della nostra forza".