Intervistato da Spox.com, Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, ha parlato così della corsa scudetto: "Le favorite? Juve e Inter. L'Inter forse anche un po' più della Juve. Vorranno rilanciare dopo aver mancato la vittoria in Europa League, hanno comprato bene e hanno sempre voglia di titoli. La Juve è una piccola sorpresa. Dipende se Andrea Pirlo con il suo nuovo sistema e la sua idea di giocare a calcio riuscirà a fare breccia. Sono molto curioso di questo. In generale, ci sono molte squadre che vogliono e possono giocarsi i posti più in alto. Bisogna citare ad esempio il Milan, che nel finale della scorsa stagione ha fatto vedere di avere un'ottima rosa. Poi ci siamo noi e il Napoli che vogliamo giocare un ruolo importante. Sarà una stagione bellissima".