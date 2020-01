Robin Gosens, autore del gol del pareggio per l'Atalanta contro l'Inter, parla a Dazn al termine del match: "Manca il risultato, siamo delusi perché soprattutto nella ripresa abbiamo dominato. Peccato per la mancata vittoria. Siamo partiti così così, poi abbiamo messo tutto a posto e nella ripresa siamo usciti come leoni. Meritavamo di più. Ora c'è il girone di ritorno e, a livello personale, sono felice ma voglio fare ancora meglio. Sono cresciuto qui a Bergamo".