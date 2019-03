Il terzino tedesco dell'Atalanta, Gosens ha dichiarato: "Se chiamasse il Borussia Dortmund direi no, io tifo Schalke! In futuro vorrei giocare in Germania, ma solo per squadre nettamente superiori all’Atalanta. Sarebbe bello, ma quante squadre sono superiori alla nostra? Qui a Bergamo sono felice, abbiamo tanti obiettivi da raggiungere. Grazie all’Atalanta sono migliorato, la nazionale è sicuramente un obiettivo. Se è già arrivata una telefonata per tenermi 'caldo'? Sì, ma solo da qualche amico… Scherzi a parte, devo continuare così per puntare alla convocazione".