Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, parla a Dazn dopo il successo per 2-0 sul campo della Sampdoria: "Nei primi venti minuti abbiamo commesso errori individuali e complicato un po' la partita, per fortuna non abbiamo subito gol. Abbiamo sofferto un po', ma poi abbiamo alzato il ritmo e giocato molto meglio, dominando nel secondo tempo e meritando la vittoria. Scorie Champions? Non abbiamo trovato il ritmo giusto, ma anche loro hanno fatto un buon pressing e non siamo mai riusciti a uscire, per quello abbiamo sbagliato molto. Difensore che segna di più nei cinque maggiori campionati europei? Anche lo scorso anno avevo la libertà di chiudere, il mister mi chiede anche questo e sono felice di poter aiutare la squadra. Il primo obiettivo è sempre che il mio avversario non segni, poi provo a dare una mano in attacco. Ritorno con il Real Madrid? Ci crediamo, non è un risultato buono ma credo che possiamo andare a Madrid con tanta fiducia. La partita è stata rovinata dal cartellino rosso. Vogliamo andare là per dare un segnale che anche noi siamo forti".