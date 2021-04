Dopo l'aneddoto di mercato ( QUI ), è stato svelato un altro passaggio dell'autobiografia diin uscita il prossimo 8 aprile. L'esterno dell'Atalanta racconta un retroscena legato a Ronaldo: "Dopo la gara con la Juve ho provato a chiedere la maglia a Cristiano, era il mio sogno. Al fischio finale ho preferito avvicinarmi a lui piuttosto che andare a festeggiare col pubblico.Non accettò. Io mi vergognavo, ero diventato tutto rosso. Sono andato via sentendomi piccolo piccolo. Come quando succede qualcosa d'imbarazzante e ci si guarda intorno per vedere se qualcuno ci ha visti. Ho provato la stessa sensazione, e ho cercato di nasconderla".