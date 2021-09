Robin Gosens, laterale mancino dell’Atalanta, parla in tv dopo il ko casalingo contro la Fiorentina: “Secondo me l’arbitro fa un errore sul primo rigore alla Fiorentina perché non considera la velocità del gioco. Secondo me non poteva fare nulla anche perché era in corsa. Non sono d’accordo sul rigore concesso. Gol? Nel secondo tempo abbiamo creato abbastanza ma purtroppo in questo momento la palla non vuole entrare“.