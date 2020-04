Robin Gosens, ala sinistra dell'Atalanta e rivelazione di stagione, a Sky Sport ha espresso il suo desiderio di tornare in campo, sia per onorare la Serie A che i quarti di finale di Champions: “La nostra Champions non può finire così. Giocare fino ad agosto sarebbe insolito, ma personalmente non ci sarebbe alcun problema”.



CHAMPIONS LEAGUE- “Per quello che siamo riusciti a fare finora e per ripagare l’affetto dei nostri tifosi non finire la Champions League sarebbe un peccato, perché l’Atalanta ci tiene molto. Quello che stiamo passando tutti per il contagio forse, a emergenza finita, ci farà apprezzare le piccole cose”.



RIPRESA SERIE A- “Voglio tornare a giocare, anche in piena estate, per onorare le competizioni, soprattutto la Champions. Un’avventura da concludere per il nostro pubblico”.