L'ala goleador sinistra Robin Gosens, uno dei migliori in campo dell’Atalanta nella vittoria di stasera contro la Lazio, ha parlato al termine della qualificazione alle semifinali di Coppa Italia ai microfoni della Rai: “Sono queste le vittorie più belle nel calcio. Se riesci a farcela in questo modo vuol dire che siamo una squadra vera, siamo stati dei leoni. Abbiamo difeso bene e abbiamo meritato la semifinale. Mi dispiace non esserci domenica ancora contro la Lazio".



OBIETTIVI- "Ci saranno i miei compagni a non far sentire la mia assenza. Il prossimo obiettivo dell’Atalanta? Siamo agli ottavi di Champions, in lotta per il campionato per i primi posti e in semifinale di Coppa Italia. Cercheremo di arrivare più lontano possibile”.