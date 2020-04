Inter e Juventus devono farsene una ragione: se il terzino tedesco dell'Atalanta Robin Gosens, quell'ala sinistra da 8 gol e 5 assist a stagione neppure conclusa, riceverà un'offerta da un club tedesco, non ci penserà due volte a lasciare l'Italia.



Nemmeno una super offerta tra Milano e Torino lo fermerà: l'esterno classe 1995 infatti non sogna solo una chiamata da Low in Nazionale, ma di giocare tutte le domeniche in Bundesliga. "Non ho mai nascosto che il mio sogno è quello di giocare in Bundesliga", ha svelato all'emittente tedesca 'Rtl/Ntv', "Ho già in mente un piano".