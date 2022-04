A prendere la parola in casa Atalanta dopo il pirotecnico 4-4 col Torino è Tullio Gritti, vice di Gasperini. Queste le sue dichiarazioni a DAZN: "Sapevamo che il Toro ci avrebbe creato problemi, ma è stata una bella partita. Sul primo gol ci poteva essere un fallo, difficile pensare che un giocatore cada da solo. L'abbiamo raddrizzata subito, ma il rigore di Freuler mi sembra molto tirato".



Sull'arbitraggio di Abisso: "E' un eufemismo dire che non siamo contenti. Quest'anno ne abbiamo avute un po' di queste situazioni e molte sono passate inosservate. Forse diamo fastidio quando stiamo in alto, ma proviamo ad andare avanti".